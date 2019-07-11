اونلاين | Madagascar VsTunisia مشاهدة مباراة تونس ضد مدغشقر بث مباشر اليوم الخميس 11-7-2019 يلا شوت PLUS

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كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر لمباراة منتخب تونس مع منتخب مدغشقر يوم الخميس 11 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام في الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، كورة ستار مباراة منتخب تونس مع منتخب مدغشقر KORA STAR.

كورة لايف وتذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات KOOORA LIVE، ونجح نسور قرطاج في التأهل لدور الربع نهائي على حساب منتخب غانا، بعد الفوز عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وذلك بعد التأهل من دور المجموعات برصيد 3 نقاط YALA SHOOOT PLUS.

بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD بينما صعد منتخب مدغشقر الذي يشارك في البطولة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، حيث حسم بطاقة التأهل على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وكان قد تصدر مجموعته بدور المجموعات برصيد 7 نقاط أيضاً على حساب منتخب نيجيريا، كورة أونلاين ويسعى منتخب تونس لفك عقدة الدور الربع نهائي من البطولة الأفريقية KOORA ONLINE.

يلا شوت بلس ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب تونس في مواجهة منتخب مدغشقر YALLA SHOOT PIUS :-

حراسة المرمى : معز بن شريفية.

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خط الدفاع : وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون - أسامة الحدادي.

خط الوسط : غيلان الشعلالي - إلياس السخيري - فرجاني ساسي.

خط الهجوم : أنيس البدري - طه ياسين الخنيسي - يوسف المساكني.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب مدغشقر :-

ملفين أدريان - رومان ميتانير - وماس فونتين - اسكال رازاكانانتينيانا - جيريمي موريل - ريان رافيلوسون - أنيسيت أندريانانتيناينا - إبراهيم أمادا - الاينا نومينياناهاري - فانيفا إيما أندرياتسيما - كاروليس اندريا.