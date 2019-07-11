اونلاين | مباشر kora star مشاهدة مباراة تونس VS مدغشقر gool match بث مباشر Tunisia بدون تقيطع رابط يوتيوب TV

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة لعشاق الكرة الإفريقية بعمل بث مباشر لمباراة تونس اليوم ، حيث تقام مباراة تونس ومدغشقر في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة في المباراة التي تقام بين المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في المباراة التي تقام على استاد السلام.

موعد مباراة تونس ومدغشقر والقنوات الناقلة:

يلا شوت بلس شاهد البث المباشر لمباراة تونس ومدغشقر، ومن المنتظر أن تقام مباراة تونس ومدغشقر في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة في مباراة هامة وقوية ستحظى بمتابعة قوية وجماهيرية.

التشكيل المتوقع لمنتخبي تونس ومدغشقر:

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: أسامة الحدادي، وجدي كشريدة، ياسين مرياح، ديلان برون.

خط الوسط: فرجاني ساسي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، أنيس البدري.

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خط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي.

تشكيلة منتخب مدغشقر المتوقعة:

حراسة المرمى: آندريا

خط الدفاع: مومبريس، رزاق، فونتايني، ميتانيري

خط الوسط: آمادا، آنسيت، ريان آينا

خط الهجوم: لالاينا، آندرياستيما، آندريا.

مشوار تونس ومدغشقر في أمم إفريقيا 2019:

كورة ستار مشاهدة مباراة تونس اليوم kora star ، تأهل نسور قرطاج إلى دور الـ8 بفوز صعب على حساب منتخب غانا بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما، وقدم منتخب مدغشقر أداء مميز في المباريات السابقة في البطولة، ويعد هو أحد مفاجآت النسخة 32، واستطاع الفريق بلوغ ربع النهائي والدخول في السباق على اللقب ضمن الثمانية الكبار، بعدما أطاح بنظيره الكونغو الديموقراطية من ثمن النهائي بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة انتهت أشواطها الأصلية والاضافية بالتعادل بنتيجة (2-2).