اونلاين | رابط Madagascar اونلاين مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر bein sport max بث مباشر كورة لايف plus تونس ضد مدغشقر total africa

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موعد مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر كول كورة والقنوات الناقله لها:-

وتقام مباراة تونس ومدغشقر في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس في مواجهة منتخب مدغشقر :-

حراسة المرمى : معز بن شريفية.

خط الدفاع : وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون - أسامة الحدادي.

خط الوسط : غيلان الشعلالي - إلياس السخيري - فرجاني ساسي.

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خط الهجوم : أنيس البدري - طه ياسين الخنيسي - يوسف المساكني.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب مدغشقر :-

حراسة المرمى_ ملفين أدريان

خط الدفاع_ رومان ميتانير - وماس فونتين - اسكال رازاكانانتينيانا - جيريمي موريل

خط الوسط ريان رافيلوسون - أنيسيت أندريانانتيناينا - إبراهيم أمادا - الاينا نومينياناهاري

وفي الهجوم_ فانيفا إيما أندرياتسيما - كاروليس اندريا.

مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر كورة لايف

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