اونلاين | رابط can مشاهدة مباراة Tunisia بث مباشر مباراة تونس ومدغشقر Madagascar كورة لايف رابط total africa cup كول كورة مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط can مشاهدة مباراة Tunisia بث مباشر مباراة تونس ومدغشقر Madagascar كورة لايف رابط total africa cup كول كورة مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننقل لكم رابط مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر يلاشوت بلس بث مباشر أونلاين في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ستاد السويس الجديد في لقاء صعب على نسور قرطاج، مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر كورة ستار بث مباشر اليوم الخميس 11-7-2019 كورة أون لاين.

موعد مباراة تونس ومدغشقر والقنوات المفتوحة بث مباشر:

تنطلق مباراة تونس ومدغشقر في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر yalla shoot على قناة تايم سبورت المصرية بالتردد الأرضي وقنوات بي إن سبورت الرياضية على قناة BEIN sPORT MAX .

وبالرغم من التاريخ الكبير للمنتخب التونسي في البطولات الإفريقية إلا أن منتخب مدغشقر لن يكون خصماً سهلاً خاصة بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية في لقاء دور الـ16 من البطولة، بدون تقطيع مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع كورة لايف .

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: أسامة الحدادي، وجدي كشريدة، ياسين مرياح، ديلان برون.

خط الوسط: فرجاني ساسي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، أنيس البدري.

Advertisements

خط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي.

تشكيلة منتخب مدغشقر المتوقعة:

حراسة المرمى: آندريا

خط الدفاع: مومبريس، رزاق، فونتايني، ميتانيري

خط الوسط: آمادا، آنسيت، ريان آينا

خط الهجوم: لالاينا، آندرياستيما، آندريا.

رابط كورة أونلاين مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر يلا شوت الجديد:

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر رابط يلا شوت بلس اليوم الخميس 11-7-2019 بدون تقطيع من خلال العديد من الروابط السريعة والمجانية، فنحن نحرص من خلال موقعنا على توفير خدمة مشاهدة اهم مباريات اليوم في بطولة إفريقيا لايف HD.