اونلاين | يلا شوت Tunisia مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر اليوم الخميس 11-7-2019 TunisiaVS Madagascar كورة TV أونلاين full hd

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توقيت مباراة تونس ومدغشقر اليوم الخميس في ربع نهائي أمم إفريقيا:

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تشكيل تونس أمام مدغشقر.. فرجاني أساسيا

وأعلن آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس تشكيل نسور قرطاج لمواجهة مدغشقر بعد قليل في إطار مباريات الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.

حراسة المرمى: المعز حسن.

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خط الدفاع: وجدي كشريدة – جيلا برون – ياسين مرياح – أسامة حدادي.

خط الوسط: إلياس سخيري – فرجاني ساسي – غيلان شعلالي.

خط الهجوم: يوسف المساكني – طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري.

تشكيلة منتخب مدغشقر المتوقعة:

آندريا، مومبريس، رزاق، فونتايني، ميتانيري، آمادا، آنسيت، ريان آينا، لالاينا، آندرياستيما، آندريا.

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