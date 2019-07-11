رياضة | نصف نهائي الكان.. تاريخ متكافئ بين الجزائر ونيجيريا في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصف نهائي الكان.. تاريخ متكافئ بين الجزائر ونيجيريا في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب منتخب الجزائر موعدًا ناريًا مع نظيره منتخب نيجيريا في الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا، وذلك بعدما تخطي عقبة منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة القارية المقامة بمصر.

- ماذا يفعل الجزائر ونيجيريا في نصف نهائي "الكان"؟:

نيجيريا:

تأهل للدور نصف النهائي للمرة الرابعة عشر في تاريخ مشاركاته ببطولة أمم إفريقيا، واستطاع خلال المرات الـ13 السابقة، تخطي هذا الدور 7 مرات، حصد اللقب الإفريقي 3 مرات أعوام 1980، 1994، 2013، بينما حصد المركز الثاني 4 مرات أعوام 1984، 1988، 1990، 2000.

بينما فشل المنتخب النيجيري في تجاوز الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا في 6 نسخ أعوام 1978، 1992، 2002، 2004، 2006، 2010.

الجزائر:

تأهل منتخب الجزائر للدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا للمرة السابعة في تاريخه، حيث سبق وشارك في هذا الدور 6 مرات سابقة، استطاع تجاوزه والوصول للمباراة النهائية مرتين فقط، حقق لقب البطولة الإفريقية عام 1990، بينما اكتفي بمركز "الوصيف" عام 1980، و فشل في تخطي هذا الدور 4 مرات سابقة.

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- تفوق طفيف لنيجيريا على الجزائر:

تقابل المنتخبين في 19 مواجهة سابقة في مختلف البطولات، حقق منتخب الجزائر الفوز في 7 مباريات، مقابل 8 إنتصارات لمنتخب نيجيريا، وسجل "ثعالب الصحراء" 25 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

أول مواجهة بين المنتخبين الجزائري والنيجيري كانت في دورة الألعاب الإفريقية في 10 يناير 1973 وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، بينما آخر مواجهة بينهما كانت في تصفيات كأس العالم 2018 وفازت الجزائر بثلاثية نظيفة.

- تكافؤ في مواجهات المنتخبين بــ"الكان":

جمعت المنتخبين الجزائري والنيجيري 8 مواجهات سابقة في بطولة أمم إفريقيا، فاز كل منهما في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، سجل منتخب الجزائر 9 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

التقي منتخب الجزائر مع منتخب نيجيريا في نصف نهائي أمم إفريقيا مرة وحيدة كانت عام 1988، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم المنتخب النيجيري تأهله بنتيجة 9-8 بركلات الترجيح.

وتقابل منتخب الجزائر مع منتخب نيجيريا مرتين في نهائي أمم إفريقيا، خسر المباراة الأولي عام 1980 بنتيجة 3-0، بينما فاز في الثانية عام 1990 بهدف دون مقابل وتوج بلقبه الوحيد في البطولة الإفريقية.