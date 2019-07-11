رياضة | حارس كوت ديفوار يعرب عن حزنه بعد الخسارة من الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس كوت ديفوار يعرب عن حزنه بعد الخسارة من الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سلفين جبوهو حارس مرمي كوت ديفوار عن حزنه لخسارة منتخب بلاده أمام الجزائر في ربع نهائي أمم إفريقيا 2019.

وقال جبوهو المتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة: "فعلنا المستحيل من أجل التأهل ولكن هذه هي كرة القدم، أهنئ المنتخب الجزائري على الوصول".

وتابع:" حزين بالطبع لحصولي على رجل المباراة بدون التأهل، ولكن هذه ليست نهاية العالم، سوف نواصل الاجتهاد للفوز بالبطولات خلال السنوات المقبلة، وما فعلنها بالوصول إلى نصف النهائي ليس سيئا".