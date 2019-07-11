رياضة | منافسة شرسة بين إنتر ميلان ومانشستر سيتي لضم داني ألفيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافسة شرسة بين إنتر ميلان ومانشستر سيتي لضم داني ألفيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية، أنه يفاضل النجم البرازيلي داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بين الكثير من العروض الحالية له من أجل الموسم المقبل، حيث يمضي اللاعب في الوقت الحالي فترة إجازة في مدينة برشلونة وسيعود من بعدها لحسم مستقبله في الموسم الجديد.

ويتواجد وكيل أعمال اللاعب في الوقت الحالي بمدينة ميلانو الإيطالية من التفاوض مع إدارة الإنتر حول انضمامه لهم بداية من فترة الإعداد، ويطلب ألفيس الحصول على مبلغ مالي قيمته 7 مليون يورو في الموسم الواحد، دون الإضافات والمكافآت والحوافز، حيث قد يصل لأعلى من ذلك.