بضربات ترجيحية الجزائر تعبر إلى نصف النهائي :  ملخص مباراة الجزائر وكوت ديفوار فى امم افريقيا

بضربات ترجيحية الجزائر تعبر إلى نصف النهائي : ملخص مباراة الجزائر وكوت ديفوار تستكمل مباريات دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة فى مصر حتى 19 يوليو، ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره منتخب الجزائر على ملعب السويس الجديد، ويأمل منتخب الجزائر فى تحقيق الفوز بنتيجة مرضية وحسم العبور لصالحه، فيما يأمل منتخب كوت ديفوار فى حسم الانتصار ومواصلة المشوار فى البطولة.

الجزائر فى مهمة صعبة لمواصلة الزحف نحو التتويج يلعب منتخب الجزائر مباراته فى دور ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019، ويأمل محاربو الصحراءوفى تحقيق فوز مقنع ومرضى لعشاقه وجماهيره ومحبيه، كما يسعى المنتخب الجزائرى فى تحقيق الانتصار ومواصلة الزحف نحو اللقب الأفريقى بعد غياب فترة طويلة عن التتويج بكأس البطولة.

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وكان منتخب الجزائر قد تأهل فى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز على منتخب كينيا بنتيجة 2-0 فى الجولة الأولى، وبالجولة الثانية فاز على منتخب السنغال بنتيجة 1-0، وفى الجولة الثالثة حقق الانتصار على منتخب تنزانيا بنتيجة 3-0، وفى دور ال16 نجح فى إقصاء منتخب غينيا بعد تحقيق الفوز عليه بنتيجة 3-0 .

كوت ديفوار يسعى لمنافسة نفسه والتأهل نحو التتويج يدخل منتخب كوت ديفوار لمباراة دور ال8 فى بطولة أمم أفريقيا 2019، يسعى منتخب الأفيال فى تحقيق الانتصار باللقاء الحاسم والخروج بأكبر استفادة من المواجهة النارية والإقتراب خطوة أخرى من اللقب، كما يأمل منتخب ساحل العاج فى تحقيق الفوز بنتيجة مقنعة وتقديم مستوى فنى وبدنى جيدين وحصد بطاقة العبور.

وصعد منتخب كوت ديفوار فى وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، حيث بدء مشواره بالجولة الأولى بالفوز على منتخب جنوب أفريقيا 1-0، وفى الجولة الثانية خسر من منتخب المغرب بنتيجة 1-0، وفى الجولة الثالثة والأخيرة نجح فى الفوز على منتخب ناميبيا بنتيجة 4-1، وفى دور ال16 نجح فى إقصاء منتخب مالى بعد الفوز عليه بنتيجة 1-0 .

والجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية قد بدئت استخدام تقنية حكم الفيديو كما نصت لوائح البطولة انها سوف يتم تطبيقها من ربع نهائى البطولة.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار

تقام مباراة منتخبي الجزائر وكوت ديفوار ضمن أحداث لقاءات ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. يوم الخميس 11/7/2019، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفى السابعة مساء بتوقيت السعودية الدولى، وبالساعة الرابعة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة للقاء منتخبى الجزائر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخبى الجزائر وكوت ديفوار فى ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على قناة تايم سبورت المصرية الأرضية، بجانب اذاعة اللقاء على قناة bin sport max hd1 المشفرة، كما يذاع استوديو تحليلى كبير على كل قناة يضم كبار نجوم القارة السمراء وكرة القدم فى العالم للتعليق على أحداث المباراة، وتحليل أهم مجرايات اللقاء.

ملخص نتيجة واهداف مباراة الجزائر وكوت ديفوار

بداية المباراة ” لقاء ناري بين منتخبين كبيرين من يتأهل للدور نصف النهائي؟

2″ سهلة من رياض محرو في يد حارس الأفيال

5 ” القائم ينقذ منتخب الجزائر من هدف أول

14 ” وان تو رائع بين البلايلي ومحرز يسددها رياض بجوار القائم

15 ” خطأ على يوسف عطال من مكان خطير

17 ” هجمة خطيرة للأفيال تمر بسلام

20″ جوووووووووووووووووووووووول من ناحية الشمال بغداد بونجاح قاتل على الكرة لتصل لفيجولي من رامي ليرسلها قنبلة في المرمى #الجزائر 1 VS #ساحل_العاج 0

25 ” انطلاقة يوسف عطال تنتهي بركنية ولاعبي الجزائر يطالبوا بركلة جزاء لكن دون جدوى

29 ” بطاقة صفراء للسبعيني وزاها بعد اشتباك وتدخل بينهما

30 ” استبدال يوسف عطال للإصابة ونزول زافان

نهاية الشوط الأول || الجزائر 1 ” سفيان فجولي ” كوت ديفوار 0

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بداية الشوط الثاني – هل تتوقع أهداف في هذا الشوط؟ #الجزائر 1 VS #ساحل_العاج 0

46″ركلة جزاء للجزائر #الجزائر 1 VS #ساحل_العاج 0

48 ” في العارضة يا راجل بونجاح يضيع ركلة جزاء للجزائر

50 “خطيرة للأفيال تتحول لركنية

62 ” جووووول كودجيا وهدف رائع صناعة زاها

الجزائر 1 VS :ساحل_العاج 1

65 ” انفراد لبونجاح يتعملق حارس الأفيال أمامه لتتحول لركنية

76″ تبديل ثاني لمحاربي الصحراء خروج بونجاح نزول سليماني

83 ” تدخل قوي بين رياض محرز وحارس الأفيال

85 ” تبديل أخير للجزائر خروج رياض محرز نزول أدم وناس

نهاية الوقت الاصلي بالتعادل الإيجابي وتذهب المباراة للأشواط الإضافية الجزائر 1 ” سفيان فجولي ” كوت ديفوار 1 ” جوناتان كودجيا ”

بداية الشوط الإضافي الأول – #الجزائر 1 VS #ساحل_العاج 1

نهاية الشوط الإضافي الثاني – ننتقل لركلات الحظ والترجيح تابع معنا لحظة بلحظة #الجزائر 1 VS #ساحل_العاج 1

ركلات الجزاء –