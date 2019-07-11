لايف bein: مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر Extra kora يلا شوت بلس مشاهدة ماتش تونس مباشر كورة ستار هجوم...

يلا شوت مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر مباراة تونس اليوم بث مباشر كورة ستار بدون تقطيع اون لاين الاسطورة مباراة تونس ومدغشقر كورة لايف ماتش جول، تختتم مباريات اليوم يلا شوت بلقاء يجمع منتخب تونس ضد منتخب مدغشقر لحجز تذكرة التأهل الأخيرة لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بث مباشر تونس ومدغشقر يلا شوت الساعة 9 مساءاً على قناة bein Max تعليق رؤوف خليف، ويأتي تأهل نسور قرطاج من بوابة غانا بركلات الترجيح ليعطي الأمل للجماهير في اللقب.

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مباريات اليوم بث مباشر يلا شوت، مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر كورة اون لاين ستار، شهدت الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب نسور قرطاج مجهود خارق مع التركيز على تمرينات اللياقة الفردية للاعبين قبل مواجهة منتخب مدغشقر مساء اليوم، وهو أحد المنتخبات التي حققت إنجاز غير مسبوق في تاريخها في نسخة كان مصر 2019، بعد تصدرها المجموعة الثانية على حساب نيجيريا في أول مشاركاتها، قبل أن تقصي منتخب الكونغو بركلات الترجيح من ثمن النهائي.

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مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر، مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر يلا شوت كورة اون لاين، تشكيلة منتخب تونس المتوقعة أمام مدغشقر لن تختلف عن تشكيلة النسور في التي فازت على غانا في المباراة السابقة، وتأمل الجماهير التونسية في مواصلة الإنجاز وضرب موعداً مع السنغال في نصف النهائي بعد الفوز على مدغشقر.

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منتخب تونس يبدأ المباراة نفس تشكيلة مباراته الأخيرة ضد غانا، والتي حقق فيها الفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

منتخب تونس ضد مدغشقر بث مباشر في مباراة مثيرة اليوم، يترقب أن تشهد العديد من الأحتمالات نظراً لتقارب مستوى المنتخبين خلال مبارياتهم السابقة في البطولة.

بدأت مباراة تونس ضد مدغشقر منذ قليل، هجوم تونسي ودفاع من منتخب مدغشقر، ويبدو أن نسور قرطاج عاقدون النية على تسجيل هدف مبكر يسهل عليهم باقي دقائق المباراة بين المنتخبين.