Kora star مشاهدة مبارة تونس ومدغشقر بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot كورة لايف اون لاين kora live...

Kora star يلتقي اليوم منتخب تونس مع نظيرة منتخب مدغشقر الملقب بالحصان الاسود في تلك البطولة ضمن مواجهات دور ربع النهائي لبطولة كأس الامم الافريقية2019، حيث يستضيف استاد السلام هذة المبارة القوية والمتوقع ان تكون من اقوي المياريات نظرا لحديتها وحساسيتها فينتظر عشاق كرة القدم تلك المبارة علي صفيح ساخن لمعرفة من الفائز والصعود لدور نصف النهائي.

مبارة تونس ومدغشقر

وقد تأهل المنتخب التونسي لدور الثمانية لتلك البطولة بعد فوزة علي منتخب غانا في ركلات الترجيح بعد نهاية المبارة بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما علي الجانب الاخر تأهل منتخب مدغشقر بعد فوزة علي منتخب الكونغو ليتم صعودة لدور الثمانية، فننتظر جميعا مبارة قوية بين نسور قرطاج والحصان الاسود لتلك البطولة.

موعد مبارة تونس ومدغشقر

وستقام المبارة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت تونس وتذاع المبارة علي قنوات بي ان سبورت ماكس1و2 وعلي شاشة قنوات تايم سبورت وسيعلق علي المبارة التونسي رؤف خليف.

رابط مبارة تونس ومدغشقر