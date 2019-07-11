أصبح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان قريباً للغاية من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة وفقاً لإعلام بلاده.
صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت قيام إدارة برشلونة بدفع 120 مليون يورو اليوم (الخميس) لنظيرتها في أتلتيكو مدريد قيمة الشرط الجزائي الخاص بجريزمان.
وأعلن جريزمان رحيله عن أتلتيكو مدريد مع نهاية الموسم الماضي دون أن يكشف عن وجهته المقبلة، لكن التقارير الصحفية أكدت على مدار الفترة الماضية أنه في طريقه إلى كامب نو.
ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإن التحويل البنكي بقيمة الشرط الجزائي تم إرساله من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد الخميس، لكنه لن يصل في حساب النادي المدريدي قبل الجمعة.
ويتوقع أن يتم الإعلان عن انتقال جريزمان رسمياً إلى صفوف برشلونة غداً (الجمعة) بعقد يمتد لخمسة مواسم قادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليكيب: برشلونة دفع 120 مليون يورو لأتلتيكو لضم جريزمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.