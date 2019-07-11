ليكيب: برشلونة دفع 120 مليون يورو لأتلتيكو لضم جريزمان

أصبح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان قريباً للغاية من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة وفقاً لإعلام بلاده.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت قيام إدارة برشلونة بدفع 120 مليون يورو اليوم (الخميس) لنظيرتها في أتلتيكو مدريد قيمة الشرط الجزائي الخاص بجريزمان.

وأعلن جريزمان رحيله عن أتلتيكو مدريد مع نهاية الموسم الماضي دون أن يكشف عن وجهته المقبلة، لكن التقارير الصحفية أكدت على مدار الفترة الماضية أنه في طريقه إلى كامب نو.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإن التحويل البنكي بقيمة الشرط الجزائي تم إرساله من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد الخميس، لكنه لن يصل في حساب النادي المدريدي قبل الجمعة.

ويتوقع أن يتم الإعلان عن انتقال جريزمان رسمياً إلى صفوف برشلونة غداً (الجمعة) بعقد يمتد لخمسة مواسم قادمة.