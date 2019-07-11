أكدت تقارير إيطالية أن أليساندرو فلورينزي لاعب فريق روما، مطلوب في اشبيليه الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب صحيفة فوتبول إيطاليا فإن مونشي المدير الرياضي لإشبيليه أبلغ اللاعب بأن النادي الأندلسي مهتم بالتعاقد مه خلال الميركاتو. ولفتت فوتبول إيطاليا إلى أن روما ليس لديه مانع في بيع لاعبه بسعر مناسب لن يقل عن 30 مليون يورو. صاحب الـ28 عامًا لعب بقميص الجيلاروسي 262 مباراة في مختلف البطولات، سجل 28 هدفًا وصنع 32.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقارير إيطالية: فلورينزي مطلوب في إشبيليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.