أزبليكويتا: تكرار نجاحات جيل لامبارد "صعبة".. علينا البدء من جديد

أكد سيزار أزبيليكويتا قائد نادي تشيلسي الإنجليزي أنه يعلم جيدًا أن تكرار نجاحات الجيل الماضي الذي ضم لاعبين مميزين أمثال فرانك لامبارد، جون تيري، ديديه دروجبا وآشلي كول.

وقال أزبليوكيتا خلال تصريحات نقلتها ميرور: "لن نفوز بأي شيء إذا نظرنا للماضي، لدينا فرصة كبيرة للفوز بمباراة بكأس أوروبية أخرى عندما نلتقي مع ليفربول في السوبر الأوروبي".

وأضاف لاعب البلوز: "منذ مجيئي إلى هنا ، كان اللاعبين يغادرون كل موسم مثل لامبارد، تيري، دروجبا ، آشلي كول وبيتر تشيك".

وتابع: "في الوقت الحالي ، لا يمكننا أن نتخيل أن فريق تشيلسي يفوز بكأس من دون هؤلاء اللاعبين الجيدين، نحن نحاول الحفاظ على هذا المستوى".

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واستطرد: "كنا نعلم أن تكرار تلك النجاحات الذي حققها هؤلاء اللاعبون العظماء في الماضي سيكون أمرًا صعبًا".

وعن رحيل ساري إلى يوفنتوس قال: "رحل ساري إلى يوفنتوس ، بعد موسم واحد، أتمنى له الأفضل وعلينا المضي قدمًا".

أزبليوكيتا حرص على دعم زميله السابق في توليه المسئولية الفنية لتشيلسي مع بداية الموسم المقبل وعلق قائلًا: "إنه مدربنا علينا أن نسير خلفه، خبرته التدريبية عام واحد مع ديربي كاونتي ولكن تجربةته كلاعب كانت على أعلى مستوى، لا يوجد ما يدعو للقلق".

وأكمل: "النادي يحبه، الجماهير وجميع أعضاء النادي ، نحن متحمسون لبدء العمل، نحن نتطلع إلى بداية الموسم".