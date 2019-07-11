التشكيل.. فرجاني ساسي يقود تونس أمام مدغشقر من أجل نصف النهائي الإفريقي

يقود اللاعب فرجاني ساسي منتخب تونس بالمشاركة أساسياً للمرة الثانية له في البطولة، عندما يواجه نسور قرطاج منتخب مدغشقر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية. فرجاني ساسي خاض مباراة غانا السابقة أساسياً للمرة الأولى في البطولة، ونجح في تسجيل ركلة الترجيح الأخيرة ليطير بنسور قرطاج إلى ربع النهائي. ويلعب جيريس بتشكيل مكون من: حارس المرمى: معز حسن Advertisements خط الدفاع: وجدي كشريدة، ديلان براون، ياسين مرياح، أسامة حدادي خط الوسط: غيلان شعلالي، إلياس السخيري، فرجاني ساسي ثلاثي الهجوم: وهبي الخزري، يوسف المساكني، ياسين الخنيسي ويواجه الفائز من مواجهة تونس ومدغشقر منتخب السنغال في نصف النهائي، بينما ستلعب نيجيريا مع الفائز من مباراة الجزائر وكوت ديفوار.

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