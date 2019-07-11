فالفيردي يكشف أوراقه أمام جريزمان

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن أحد خطط برشلونة بعد إتمام التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، يخطط لعقد اجتماع مع جريزمان فور إتمام توقيعه لبرشلونة.

وسيتحدث فالفيردي خلال الاجتماع عن الدور الذي يتوقع أن يلعبه جريزمان في "كامب نو"، والمراكز التي سيستخدمه بها.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الفرنسي يمكن أن يلعب في أكثر من مركز رفقة برشلونة، وذلك وفقًا لأسلوب لعب المنافس والإصابات والمداورة التي سيطبقها فالفيردي.

يذكر أن جريزمان يستطيع اللعب كمهاجم صريح أو متأخر أو جناح هجومي، وهو الأمر الذي يدركه فالفيردي جيدًا، ولذلك أصر على إبرام الصفقة.

وتشير تقارير إلى أن برشلونة سيفعل بند الشرط الجزائي في عقد جريزمان، غدًا الجمعة، بينما سيتم تقديم اللاعب في "كامب نو"، الإثنين المقبل.