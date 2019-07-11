مودريتش يغيب عن مران ريال مدريد

أجرى ريال مدريد ثاني تدريباته في العاصمة الكندية مونتريال، مساء اليوم الخميس، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، كان الغائب الوحيد عن مران الميرنجي، والذي تواجد في صالة الألعاب الرياضية، دون الكشف عن السبب.

وواصل باقي اللاعبين التدريبات البدنية، والسباق المستمر على أرض الملعب، برفقة المُعد البدني الفرنسي الجديد الذي انضم مؤخرًا للجهاز الفني الذي يقوده زين الدين زيدان.

ويواصل ريال مدريد تحضيراته، قبل بدء الجولة الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيُشارك الملكي في بطولة الكأس الدولية للأبطال، حيث سيستهل مشواره في البطولة بمواجهة بايرن ميونخ الألماني يوم 21 يوليو/ تموز الجاري.

وكانت بعثة ريال مدريد قد وصلت مؤخرًا إلى مدينة مونتريال، والتي ضمت الصفقات الجديدة التي أبرمها الملكي وعلى رأسهم البلجيكي إيدين هازارد.