«كاس» ترفع الإيقاف عن نائب رئيس وزراء روسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين أعلنت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس» أمس، رفع الإيقاف عن فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي. وتعرض موتكو للإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط أولمبي في ديسمبر 2017 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لدوره في برنامج تعاطي المنشطات الممنهج بين الرياضيين في روسيا، وهو ما ألقى بظلاله على أولمبياد سوتشي 2014 حيث كان موتكو يتولى منصب وزير الرياضة في ذلك الحين. وأوضحت كاس في حكمها أنه تم رفع الإيقاف عن موتكو لأنه ليس رياضيا أو مدربا أو مسؤولا بإحدى الفرق الرياضية الروسية.



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