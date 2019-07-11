ضمك يستنجد بحارس يلعب بالبرتغال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن نادي ضمك السعودي لكرة القدم تعاقده مع الحارس محمد جاسم بدون الإفصاح عن قيمة ومدة العقد.
ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت «تويتر» صورة للحارس وعلق عليها «محمد جاسم ضمكاوي»، وذكر النادي أيضا أن صالح أبونخاع رئيس النادي وجه شكره وتقديره للاعب نيابة عن مجلس الإدارة والجماهير عن الفترة التي قضاها مع النادي والتي شهدت صعود الفريق لدوري المحترفين.
ولعب جاسم مع فرق الناشئين والشباب بالنادي الأهلي، كما لعب في نادي فاتيما البرتغالي لمدة موسم واحد.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه النادي عن توقيع مخالصة مالية مع الحارس متعب شراحيلي لتنتهي علاقته رسميا بالنادي.
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