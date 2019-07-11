شكرا لقرائتكم الزمالك يخضع لاعبيه لتدريبات "فكاهية" فى معسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفنى للمارد الأبيض الذين شاركوا فى المباراة الودية للفريق بالأمس أمام دوسكا القبرصى مرانًا خفيفا على هامش المعسكر المقام حاليا هناك.

ويستعد نادي الزمالك لخوض المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز والتى سيحسهما على الأرجح المباراة التى ستجمعه بالنادي الأهلى يوم 28 يوليو الجاري.

ويلتقى الزمالك خلال معسكره المقام حاليا بقبرص مباراة قوية أمام أمونيا أحد أكبر الفرق القبرصية التى تشارك فى الدوري الممتاز هناك.

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وفضل المدير الفنى للزمالك منح لاعبيه فرصة لإلتقاط الأنفاس والإستشفاء غلب عليها الطابع "الفكاهى" من المباراة التى فاز بها بالأمس بهدف نظيف احرزه محمد عنتر.

ويأمل خالد جلال المدير الفنى للأبيض فى الوصول بلاعبيه الى أفضل حالة خاصة فى ظل الإستعدادات الجادة التى يخوضها الفريق المنافس "الأهلى" بحثاً عن لقب الدوري المصري الممتاز.