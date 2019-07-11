تعرف على منافس الزمالك الأخطر بمعسكر قبرص...

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جدة - عمرو شويل يلتقى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفنى للمارد الأبيض، فريق أمونيا نيقوسيا القبرصي في معسكره الحالي في قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز في شهر يوليو الحالي. ويستعد نادي الزمالك لخوض المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز والتى سيحسهما على الأرجح المباراة التى ستجمعه بالنادي الأهلى يوم 28 يوليو الجاري. وتوج أمونيا نيقوسيا ٢٠ مرة بطلا للدوري القبرصي و14 مرة بطلا للكأس.. ويقوده المدير الفني النرويجي هننبرج والذي سبق أن درب بلاكبيرن الإنجليزي وكان لاعبا فى مانشستر يونايتد الإنجليزي. Advertisements ويأمل خالد جلال المدير الفنى للأبيض فى الوصول بلاعبيه الى أفضل حالة خاصة فى ظل الإستعدادات الجادة التى يخوضها الفريق المنافس "الأهلى" بحثاً عن لقب الدوري المصري الممتاز. ويضم الفريق القبرصي 4 لاعبين أسبان محترفين ولاعبين من فرنسا ولاعبا برتغاليا وآخر برازيلي ولاعبا كاميرونيا ولاعبين من اليونان ولاعبا مجريا وحارس مرمي منتخب نيجيريا الذي يشارك حاليا احتياطيا مع منتخب النسور الخضر في كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر.

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