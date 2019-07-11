شكرا لقرائتكم لماذا تجاهل أحمد الشيخ تحية لاسارتى بعد هدفه أمام بورت كاونتى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجاهل أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى تحية مدربه الأوروجويانى مارتن لاسارتى فور إدراكه هدف التعادل أمام بورت كاونتي بمعسكر الفريق بإسبانيا. وحرص اللاعب الشاب على تحية طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل عقب تسجيله الهدف فى الدقيقة 53 من عمر المباراة. Advertisements ويشارك الأهلى فى المعسكر الحالى بإسبانيا بحضور 34 لاعبا وهم القوام الكامل للمارد الأحمر عدا اللاعبين الدوليين المشاركين مع الفراعنة قبل أيام ببطولة كأس الأمم الأفريقية. كما شارك أحمد الشيخ فى المباراة بديلًا بعدما قام المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى بوضعه على دكة البدلاء منذ بداية المباراة. ومنى مرمى الأهلى بهدف مينيتو فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول والمباراة.

أحمد الشيخ

أحمد الشيخ

أحمد الشيخ

أحمد الشيخ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لماذا تجاهل أحمد الشيخ تحية لاسارتى بعد هدفه أمام بورت كاونتى؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.