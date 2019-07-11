شكرا لقرائتكم المقاولون يغلق الباب أمام القطبين وأندية أوروبا حفاظا على "مبابى" الذئاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو نادى المقاولون العرب العروض الأجنبية التى تلقاها يوسف أحمد، الشهير بـ"مبابى"، هداف دورى الجمهورية مواليد 2003، ومن ثم رفض عرضى الأهلى والزمالك، حيث يرى مسئولو المقاولون العرب أن يوسف أحمد موهبته ونجوميته ستتخطى نجم ذئاب الجبل السابق ونادى ليفربول الحالى محمد صلاح.

يذكر أن يوسف أحمد يشارك بصفة مستمرة فى تدريبات الفريق الأول منذ يناير الماضى بل أنه أصبح أحد هدافى الفريق فى تلك المباريات الودية الأخيرة.

Advertisements

وهناك حالة من الاهتمام الكبير التى يوليها محمد عادل المشرف العام على الكرة وعماد النحاس، المدير الفنى للفريق، ومحمد رضوان، رئيس قطاع الناشئين، فى ظل الإمكانيات الفنية والبدنية والتهديفية والجسمانية التى يمتلكها اللاعب رغم صغر سنه.

وكان "مبابى المقاولون" قد انضم فى آخر معسكر لمنتخب الشباب مواليد 2001، ومنتخبات القاهرة المختلفة وشارك وتألق فى عدد كبير من الدورات الدولية الودية مع منتخبات البرازيل والأرجنتين وإيطاليا وإسبانيا واليابان والبرازيل وروسيا والأردن وعدد من الأندية أبرزها أياكس وفينورد وباوك وأوتريخت.