شكرا لقرائتكم يد الزمالك يفتتح مبارياته بكأس العالم 28 أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتتح فريق الزمالك لكرة اليد مبارياته بكأس العالم الذي يقام في السعودية يوم 28 اغسطس، من دور الثمانية من البطولة.

حيث سيلاقي الفارس الابيض الفائز من جامعة سيدني الأسترالي وكييل الألماني، في اول مباريات دور الـ8.

و تأهل الزمالك لكأس العالم للأندية بعد حصده بطولة افريقيا و فوزه على مواطنه النادي الاهلي في السوبر الافريقي المؤهل لكأس العالم الذي يقام هذا العام في السعودية.