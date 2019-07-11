شكرا لقرائتكم يد الزمالك يفتتح مبارياته بكأس العالم 28 أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يفتتح فريق الزمالك لكرة اليد مبارياته بكأس العالم الذي يقام في السعودية يوم 28 اغسطس، من دور الثمانية من البطولة.
حيث سيلاقي الفارس الابيض الفائز من جامعة سيدني الأسترالي وكييل الألماني، في اول مباريات دور الـ8.
و تأهل الزمالك لكأس العالم للأندية بعد حصده بطولة افريقيا و فوزه على مواطنه النادي الاهلي في السوبر الافريقي المؤهل لكأس العالم الذي يقام هذا العام في السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر يد الزمالك يفتتح مبارياته بكأس العالم 28 أغسطس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.