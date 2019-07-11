شكرا لقرائتكم أحمد على ينتظم فى تدريبات المقاولون استعدادا للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم اليوم الخميس، الدولي احمد علي مهاجم المقاولون العرب، ومنتخب مصر، في تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة الاهلي في ختام بطولة الدوري الممتاز موسم 2018-2019.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة على الحديث مع اللاعب مطالبا اياه باغلاق ملف المنتخب والتركيز مع الفريق.

وتواجد احمد علي هداف الدوري ومهاجم المقاولون في قائمة منتخب مصر، في بطولة الامم الافريقية بالنسخة 32 التي ودعها الفراعنة من دور ال 16 بالخسارة امام جنوب افريقيا 1-0.

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يذكر ان المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب حرص على حضور مران الفريق، امس خلال استعداده لمباراة الاهلي في ختام الموسم الحالي والاستعداد للموسم المقبل.

وعقد صلاح جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس في حضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس الادارة وجلال فراج المدير التنفيذي للنادي لتحفيز اللاعبين خلال هذه الفترة.