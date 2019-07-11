شكرا لقرائتكم كهربا يتفاوض مع الأندية التركية تحت شعار "اللى عايزنى يقبضنى أنا لاعب حر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك خط مفاوضات مع عددا من الأندية التركية فى الفترة الماضية من خلال أحد وكلاء الأعمال الذى يقوم بتسويقه وجاء فى خطابات التفاوض بإنه لاعبا حراً -وفقا لما كشفه مصدر مقرب من اللاعب-.

وتستمر أزمة كهربا مع مسئولى الزمالك حيث يمتنع اللاعب عن التواجد فى مقر النادى ساعياً لفسخ تعاقده، لوجود خلاف بينه ومسئولى القلعة البيضاء حول قيمة عقده السنوى ورغبته فى زيادة العقد.

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وطالب كهربا بفسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة، عقب الموعد القانونى وفقاً لتأكيدات اللاعب ووالده، ولكن يؤكد مسئولو الزمالك عدم صحة ذلك وأن العقد معتمد من الجبلاية وممتد لسنوات قادمة.

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن أزمة كهربا سيتم حسمها بشكل نهائى خلال الفترة الجارية حيث يحاول وسطاء بين الطرفان تقريب وجهات النظر حتى يعود اللاعب للانتظام مع ناديه خلال الفترة المقبلة.