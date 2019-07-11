شكرا لقرائتكم الألومنيوم يتعاقد مع مهاجم بلدية المحلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكناني تعاقده مع محمد عبدالحميد " ميدو " مهاجم بلدية المحلة، لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد. وقع اللاعب محمد عبدالحميد ميدو علي عقود الإنضمام رسميا لنادي الألومنيوم لمدة موسمين في صفقة إنتقال حرة بعد رحيله عن صفوف بلدية المحلة. Advertisements وجاء توقيع اللاعب في حضور ياسر الكناني مدرب الألومنيوم وسيد قاسم المدير الإداري وأحمد عمر وكيل اللاعب. ولعب ميدو من قبل لصفوف الشرقية بالدوري الممتاز ثم انتقل لبلدية المحلة وأعير لدمياط في يناير الماضي، قبل أن يرحل عن البلدية ويوقع رسميا الألومنيوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الألومنيوم يتعاقد مع مهاجم بلدية المحلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.