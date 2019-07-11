شكرا لقرائتكم الأهلى يتعادل بهدف لأحمد الشيخ أمام بورت كاونتى فى الدقيقة 53.. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى بههدف أحرزه اللاعب أحمد الشيخ فى الدقيقة 53 من عمر المباراة المقامة حاليا أمام بورت كاونتي فى الودية التى تقام بمعسكر الفريق بإسبانيا. ومنى مرمى الأهلى بهدف مينيتو فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول والمباراة. ويشارك الأهلى فى المعسكر الحالى بإسبانيا بحضور 34 لاعبا وهم القوام الكامل للمارد الأحمر عدا اللاعبين الدوليين المشاركين مع الفراعنة قبل أيام ببطولة كأس الأمم الأفريقية. وشارك أحمد الشيخ فى المباراة بديلًا بعدما قام المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى بوضعه على دكة البدلاء منذ بداية المباراة.

أحمد الشيخ

أحمد الشيخ

أحمد الشيخ

أحمد الشيخ

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