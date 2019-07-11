شكرا لقرائتكم الجونة يؤجل انضمام الهجام للإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تسبب نادي الجونة، فى تأجيل انضمام محمود عبد العاطي الشهير بـ"الهجام" مهاجم نادي الرجاء لصفوف الإنتاج الحربي رغم ترحيب الأخير بسداد الشرط الجزائى فى عقد اللاعب والإعلان عن ضمه.
وطلب عبد العاطى تأجيل انتقاله لصفوف الإنتاج الحربى، بعدما تلقى تأكيدات بوجود رغبة من مسئولي الجونة لضمه، وهو ما رحب به اللاعب.
عبد العاطي كشف لوكيله نبيل أبو زيد رغبته في الانضمام لنادي الجونه وطلب منه تأجيل توقيعه للإنتاج لما بعد اجتماع الجهاز المعاون في الجونه مع المدير الفني الأجنبي الجديد لعرض فيديوهاته عليه تمهيدا لضمه بصفه رسمية.
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