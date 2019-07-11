أحمد حسن يلوح بالاستقالة من بيراميدز بسبب وردة...

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جدة - عمرو شويل لوح أحمد حسن المشرف على الكرة بنادى بيراميدز بتقديم استقالته من النادي، بعد دخوله فى خلاف حاد مع ممدوح عيد، المدير التنفيذى للنادى.
وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن ثمة خلاف كبير دار فى الساعات الأخيرة فى ظل وجود رغبة من ممدوح عيد فى تعاقد بيراميدز مع عمرو وردة لاعب منتخبنا الوطني، وهو الأمر الذي رفضه أحمد حسن خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي افتعلها اللاعب فى معسكر المنتخب ببطولة كأس الأمم الافريقية.
وأضاف المصدر أن أحمد حسن، ربط بقائه فى النادي بإتمام الصفقة، مؤكداً أنه سيتقدم باستقالته على الفوز حال إتمام التعاقد مع وردة الذي يراه تصرفاً من شأنه الأخذ من سمعة النادى، وسيؤثر بشكل سلبي علي الفريق.
وشدد المصدر على أن هناك عدد كبير من لاعبي بيراميدز يرفضون فكرة التعاقد مع عمرو وردة، وهو الأمر الذى نقلوه لأحمد حسن، المشرف على الكرة وإدارة النادي، معلنين تضامنهم مع أحمد حسن فى الأزمة.
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