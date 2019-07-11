شكرا لقرائتكم الأهلى يغلق الباب أمام سموحة بشأن هذا اللاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادي الأهلى فاكس اليوم الخميس من نادي سموحة، فاكسا رسميًا يطلب فيه شراء أو استعارة ثنائي الفريق الأحمر إسلام محارب وهشام محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوفه وفقاً لرؤية مدربه حسام حسن.

Advertisements

وطلب سموحة الحصول على خدمات الثنائي، مطالبين الأهلى بتحديد القيمة المادية الخاصة بذلك، فى الوقت الذي تواصل الطرفان هاتفياً للتفاوض حول اللاعبين.

من جانبهم أكد مسئولو الأهلى أن التفريط فى إسلام محارب سيكون صعباً، مبدين مرونة فى ملف إعارة أو بيع هشام محمد فى الميركاتو الصيفي القادم، ومن المحتمل أن يدخل هشام محمد فى صفقة تبادلية بين الأهلى وسموحة فى ظل وجود رغبة من الأهلى فى التعاقد مع حسام حسن هداف الفريق السكندري.