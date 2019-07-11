لونك مخطوف ليه.. كيف ظهر مدرب الأهلى أمام بورت كاونتى؟...

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جدة - عمرو شويل ظهر مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى بوجه شاحب وشعر أبيض جعل الجماهير التى تتابع المارد الحمر تشعر بالقلق على الفريق خاصة وأنه مقبل على مباراة غاية فى القوة أمام الزمالك فى كلاسيكو مصر الخالد. وبدا على المدرب الكبر فى الصورة التى تم التقاطها له خلال مباراة الفريق التى خاضها اليوم أمام بورت كاونتي فى المباراة الودية المقامة بين الفريقين ضمن استعدادات المارد الأحمر للمشاركة وحسم لقب الدوري المصري الممتاز. ويشارك الأهلى فى المعسكر الحالى بإسبانيا بحضور 34 لاعبا وهم القوام الكامل للمارد الأحمر عدا اللاعبين الدوليين المشاركين مع الفراعنة قبل أيام ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

مارتن لاسارتى

مباراة الأهلى ونيو بورت كاونتي

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