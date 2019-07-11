شكرا لقرائتكم الغزال يقود هجوم الأهلى فى ودية نيو بورت كاونتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة نيو بورت كاونتي الإنجليزي الودية.

وجاء التشكيل على النحو التالي: علي لطفي، وباسم علي، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وعمرو السولية، وحسام عاشور، وناصر ماهر، وأحمد حمودي، وإسلام محارب، وعمرو جمال.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف على ملعب بيناتار أرينا، في ثاني وديات الأهلي بمعسكر إسبانيا.

وضم مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.