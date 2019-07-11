شكرا لقرائتكم "فاضل ع الصفقة خطوة".. الإسماعيلى يبادل الأهلى بـ3 خطوط مقابل محمود متولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب محمود متولى مدافع النادي الإسماعيلي، من الانتقال رسميا لصفوف النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، بعد المفاوضات الدائرة بين الناديين طوال الفترة الماضية.

كشفت مصادر لـ"الخليج 365"، أن الأهلي والإسماعيلى على أعتاب إبرام صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفى، تقضى بانتقال محمود متولى لصفوف القلعة الحمراء نظير انتقال 3 لاعبين لقلعة الدراويش.

أوضحت المصادر أن النادي الإسماعيلى طلب التعاقد مع ثنائى الأهلي أحمد علاء وباسم على وهو ما رحب به مسئولو القلعة الحمراء، كما عرضوا انتقال عمرو جمال لقلعة الدراويش فى إطار الصفقة.

ورحب مسئولو النادي الإسماعيلى، بإبرام الصفقة مع النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة، ومن المنتظر حسم الصفقة بشكل رسمى ونهائى بعد عودة إبراهيم عثمان رئيس الدراويش إلى القاهرة حيث يتواجد خارج مصر بالوقت الحالى.