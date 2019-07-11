شكرا لقرائتكم الشباب يوقع مخالصة مع خالد كعبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، توقيع مخالصة مالية مع خالد كعبي بعدما قضى موسمين قادما من صفوف فريق الهلال.

وتدرج كعبي، 27 عاما، في الفئات السنية للهلال قبل اللعب للفريق الأول في عام 2014 حتى 2017، وحقق برفقته بطولات كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر، قبل أن ينتقل إلى الشباب في 2017.

وضمن استعداداته للموسم المقبل، وقع الشباب مع عدد من اللاعبين، وهم محمد عطية وعبدالله الشامخ ودانيلو أسبريا وكريستيان غوانكا ومروان الحيدري وعبدالملك الخيبري وأحمد شراحيلي وراكان الشملان على سبيل الإعارة.