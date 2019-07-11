اخبار الرياضه

الشباب يوقع مخالصة مع خالد كعبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الشباب يوقع مخالصة مع خالد كعبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، توقيع مخالصة مالية مع خالد كعبي بعدما قضى موسمين قادما من صفوف فريق الهلال.

وتدرج كعبي، 27 عاما، في الفئات السنية للهلال قبل اللعب للفريق الأول في عام 2014 حتى 2017، وحقق برفقته بطولات كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر، قبل أن ينتقل إلى الشباب في 2017.

وضمن استعداداته للموسم المقبل، وقع الشباب مع عدد من اللاعبين، وهم محمد عطية وعبدالله الشامخ ودانيلو أسبريا وكريستيان غوانكا ومروان الحيدري وعبدالملك الخيبري وأحمد شراحيلي وراكان الشملان على سبيل الإعارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يوقع مخالصة مع خالد كعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا