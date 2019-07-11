شكرا لقرائتكم دي يونغ يطلب من برشلونة العودة إلى نهج كرويف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ، نجم وسط نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن على الفريق الكتالوني أن يعود مرة أخرى لتطبيق استراتيجية "اللعب الجميل" من أجل العودة للانتصارات، مشيراً إلى أن أهم أهدافه مع النادي الكتالوني في الموسم الجديد هو الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال نجم أياكس أمستردام الهولندي السابق في مقابلة مع القناة التلفزيونية لنادي برشلونة: أرغب في اللعب بصفة أساسية، يروق لي لعب الكرة الهجومية التي تجذب الجمهور، أعتقد أن الناس تأتي إلى الملعب من أجل قضاء وقت رائع، هذه هي فلسفة يوهان كرويف الذي يعد جزءاً من برشلونة وأياكس أيضا.

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وانضم دي يونغ لصفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات الحالي، قادماً من أياكس أمستردام الهولندي.

وأضاف: لقد بدأت اللعب كلاعب وسط، أعتقد أن هذا يرجع إلى أن والدي كان يلعب أيضا في المركز نفسه، أعتقد أن الرؤية هي أهم شيء في اللعب، يجب أن أكون مدركاً لما يحدث حولي.

وتابع دي يونغ: برشلونة كان لديه العديد من لاعبي الوسط الرائعين طوال تاريخه، إنه نادٍ يلعب بطريقة مثالية، إنه يعتمد على الاستحواذ على الكرة والسيطرة على المباراة، هذا سيساعدني على التأقلم بشكل أسرع.