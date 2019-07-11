Motion 2HD: بث مباشر تونس ومدغشقر اليوم يلا شوت Yalla beIN كورة ستار الآن رابط مشاهدة مباراة تونس ضد...

بث مباشر مباراة تونس ومدغشقر كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر كورة لايف كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر تونس يوتيوب بي ان بجودات متعددة، في ثاني الاختبارات العربية اليوم وأخيرها يدخل منتخب تونس متسلحا بالعزيمة والأمل بعد الوصول لدور الثمانية في بطولة الأمم الافريقية مصر توتال 2019 ليواجه أحد مفاجآت البطولة والمنتخب الذي حضر رئيس بلاده دعما له منتخب مدغشقر الذي حل في المركز الأول في مجموعته سابقا متفوقا على نيجيريا التي تتواجد حاليا في انتظار الفائز من لقاء اليوم.

بث مباشر مباراة تونس ومدغشقر

رابط مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر يلا شوت بث مباشر تونس Kora star كورة ستار بث مباشر تونس ومدغشقر كورة اون لاين تونس بث مباشر كورة حصري، وعن اللقاء المرتقب فسيكون موعده في التاسعة من المساء بتوقيت القاهرة على قناة تايم سبورت الأرضية وقناة bein max صاحبة الحق الحصري للشرق الأوسط بتعليق رؤوف خليف، وتأمل تونس في مواصلة صحوتها بعد بداية سيئة لم يتوقع الكثير من نسور قرطاج حينها أن تصل للأدوار الاقصائية ولكن المنتخب التونسي اليوم على بعد خطورة واحدة من نصف النهائي.

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مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر

يلا شوت تونس بث مباشر، kora live بث مباشر مباراة تونس اليوم كورة اون لاين بث مباشر تونس ومدغشقر كورة ستار تونس بث مباشر رابط مشاهدة مباراة تونس اليوم كورة لايف يوتيوب، ومن الجدير بالذكر والغريب أن كلا المنتخبين قد وصل لهذا الدور بركلات الترجيح التي ابتسمت لها تونس على حساب غانا ومدغشقر أقصت الكونغو، وعلى هامش اللقاء أكد جيريس المدير الفني للمنتخب العربي أن مباراة اليوم ستكون صعبة وعليهم بذل المزيد والاجتهاد لمنع حدوث المفاجآت مؤكدا أن خصمه يلعب بدون ضغوطات.

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ونقدم لكم رابط البث الماشر لمباراة تونس ومدغشقر اليوم في تغطية خاصة لمتابعي موقع عرب فور نيوز، وينطلق اللقاء بعد قليل وسنقوم بعرض النيجة مع البث لحظة بلحظة