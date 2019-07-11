كورة لايف Bein live مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر kora sport يلا شوت نقل للجوال مباراة تونس ضد...

بث مباشر مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر اليوم يلا شوت bein sport كورة لايف نقل سريع بدون تقطيع يوتيوب للجوال، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وخاصةً الجمهور التونسي القمة الكروية التي تجمع بين منتخب تونس ومدغشقر في ختام لقاءات الدور ربع النهائي من كأس الامم الافريقية 2019 والتي سيتم إقامتها على ملعب السلام مع احتشاد جماهيري لمساندة لاعبي نسور قرطاج للتفوق على المنافس العنيد، نرصد رابط مباراة تونس بث مباشر yalla shoot كورة ستار للجوال بأمم افريقيا تعليق رؤوف خليف.

تونس ومدغشقر بث مباشر يلا شوت بين سبورت، تونس ضد مدغشقر كورة اون لاين، ألتقى المنتخبان في ثلاث مواجهات من قبل على مدار التاريخ وأنتصر المنتخب التونسي مرتين مقابل هزيمة واحدة، ويأمل اللاعبين في تكرار تفوقهم على المستطيل الأخضر، تابعوا مشاهدة ماتش تونس ومدغشقر kora live من خلال قناة bein sport hd max و time sport بالاستوديو التحليلي المتميز.

مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر

مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر kora star، وصعدت تونس إلى دور الثمانية بعدما تغلبت على المنتخب الغاني العملاق بركلات الجزاء الترجيحية بعدما أنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما واصلت مدغشقر مشوارها بالبطولة التي تشارك بها للمرة الأولى عبر تاريخها بعدما فازت على الكونغو بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح ايضاً مباريات اليوم يلا شوت.

Advertisements

بث مباشر تونس ومدغشقر يلا شوت

مباراة تونس ومدغشقر يلا شوت، تونس بث مباشر، مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر، تونس ومدغشقر اون لاين، بث مباشر تونس ومدغشقر، مباراة تونس كورة ستار، ماتش تونس ومدغشقر مباشر، تونس ومدغشقر يوتيوب yalla shoot، تونس ومدغشقر كورة لايف، مشاهدة مباراة تونس بث مباشر، تونس ومدغشقر.

توافدت الجماهير الحاضرة بالمدرجات لمتابعة المباراة التي ستكون مليئة بالندية بين لاعبي المنتخبين، نتمنى التوفيق لنسور قرطاج.

أعلن آلان جريس مدرب تونس عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ وهي: معز حسن – وجدي كشريدة – ديلان براون – ياسين مرياح – أسامة حدادي – غيلان شعلالي – إلياس السخيري – فرجاني ساسي – وهبي الخزري – يوسف المساكني – ياسين الخنيسي.