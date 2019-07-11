Algeria vs cote يلاشوت بلس بث مباشر مباراة الجزائر وكوت ديفوار kora live مباشر بدون تقطيع الجزائر...

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بث مباشر الجزائر وكوتيفوار

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yalla shoot الجزائر وكوتيفوار افريقيا ربع النهائي

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بداية الشوط الاول للمباراة

جوووووووول الهدف الاول للجزائر في الربع ساعة الاولى من المباراة

هدف الجزائر الاول

نهاية الشوط الاول من المباراة بتقدم الجزائر بهدف مقابل لاشئ.

بداية الشوط الثاني

جوووووووول كوت ديفوار تسدد هدف التعادل

الجزائر تضيع ركلة جزاء وهدف مؤكد للفوز

بداية الشوط الإضافي الأول بين الفريقين

مشاهدة مباراة الجزائر وكوتيفوار يوتيوب

نتابع معكم أحداث مباراة الجزائر وكوتيفوار kol kora مباشر بدون تقطيع وفي حالة إنقطاع البث يرجي إعادة تحديث

