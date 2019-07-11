kora live بث مباشر مباراة الجزائر وكوت ديفوار bein sport max.. مشاهدة algeria vs ivory coast بدون...

بث مباشر مباراه الجزائر وكوت ديفوار ثالث مباريات دور الثمانيه لبطوله كاس امم افريقيا الافريقيه التي تقام في مصر منتخب الجزائر استطاع الصعود اول مجموعه برصيد 9 نقاط ثم فاز على منتخب غينيا بثلاثه اهداف نظيفه بينما منتخب كوت ديفوار كان قد صعد الى دور السته عشر ثاني مجموعته برصيد ست نقاط وفي في الدور الثمن النهائي استطاع الفوز على منتخب مالي بهدف نظيف مباراه اليوم سوف تقام على ستاد السويس الجديد، و الجزائر فرصتها كبيرة اليوم للوصول الى نصف نهائى كاس امم افريقيا

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مباراه الجزائر وكوت ديفوار تقام اليوم الخميس 11 يوليو 2019 في تمام الساعه الخامسه مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب السادسه مساء بتوقيت القاهره السابعه مساء بتوقيت السعوديه وقطر والبحرين والعراق واليمن الثامنه مساء بتوقيت الامارات

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يعلق عليها المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي و سوف يحكم المباراه الحكم باملاك تيسيما ويسا

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الشوط الأول

الدقيقة 19 استطاع المنتخب الجزائرى احراز الهدف الأول لمنتخب الجزائر

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الدقيقة 27 المنتخب الجزائرى يؤدى أداء جيداً و مستمر فى هجماته الخطير ضد منتخب كوديفوار رغم تقدم الجزائر حتى الآن بهدف.

الدقيقة 41 النتيجة كما هى تقدم المنتخب الجزائرى بهدف مقابل لاشىء

الشوط الثانى من مباراة الجزائر و كوديفوار و النتيجة هى 1/0 لصالح منتخب الجزائر

الآن الدقيقة 57 و النتيجة كما هى تقدم منتخب الجزائر بهدف مقابل لاشىء و قد أضاع لاعبو الجزائر ضربة جزاء

الدقيقة 75 النتيجة 1/1 بينت منتخب الجزائر وكوديفوار

الدقيقة 88 و النتيجة حتى الان هى التعادل الايجابى بهدف لكل منتخب

بدأ الشوط الأول الاضافى والنتيجة لا تزال النتيجة 1/1