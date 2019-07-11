Kora بلس: مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين رابط يوتيوب ماتش منتخب تونس...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر yalla shoot بث مباشر منتخب تونس يوتيوب كورة ستار في كأس الامم الافريقية بدون تقطيع، مواجهة مشوقة وهامة للغاية بين نسور قرطاج والمنتخب الملقب بـ باريا على ستاد السلام وذلك ضمن مباريات دور الثمانية من امم افريقيا 2019 لكرة القدم، ويسعى لاعبي النسور إلى حسم التأهل والحد من مفاجآت المنافس الذي يقدم أداء رائع في هذه النسخة من البطولة الكبيرة، تابعوا رابط يلا شوت النقل الحي ماتش تونس ومدغشقر مباشر للجوال كورة اون لاين من خلال بين سبورت.

يلا شوت بث مباشر تونس ومدغشقر

مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر يلا شوت، من المقرر أن يقام اللقاء في التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وستذيع قناة bein sport hd max مباراة تونس اليوم بتعليق رؤوف خليف، كما سيكون الماتش منقول عبر البث الارضي لقناة تايم سبورت، نعرض رابط يلا كورة لايف لمشاهدة مباراة منتخب تونس ضد مدغشقر مباشرة للمتابعين.

Advertisements

وكشف الاتحاد الافريقي عن طاقم التحكيم الذي سيتولى مهمة إدارة مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر kora star جول العرب حيث سيكون الكاميروني نيانت أليوم هو حكم الساحة ويعاونه كل من مينكواندي وألفيس نيوبو والحكم الرائع سيكون إيريك أطوغو.

مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر

يلا شوت تونس ومدغشقر، تونس بث مباشر، مشاهدة مباراة تونس، منتخب تونس مباشر، مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر، مشاهدة تونس بث مباشر، مدغشقر كورة اونلاين، ماتش تونس ضد مدغشقر، تونس ومدغشقر مباشر، تونس ومدغشقر كورة ستار، تونس ومدغشقر يوتيوب، مباراة تونس ومدغشقر كورة لايف.

تشكيلة منتخب تونس الرسمية جاءت كالآتي: حارس المرمى: معز حسن، خط الدفاع: وجدي كشريدة – ديلان براون – ياسين مرياح – أسامة حدادي، الوسط: غيلان شعلالي – إلياس السخيري – فرجاني ساسي، ثلاثي الهجوم: وهبي الخزري – يوسف المساكني – ياسين الخنيسي.