اتحاد الكرة الأندية يطالب بتسوية الديون قبل فتح القيد في الأندية

اتحاد الكرة يجهز خطاب لإرسال الجميع لجميه أندية الدوري الممتاز لتسوية الديون المستحقة عليها لخزينة الجبلاية، لكي يتم السماح لها بالقيد، كما أن مسئولين اتحاد الكرة قرورا فتح باب القيد أمام الأندية يوم 29 يوليو القادم، حتي تتمكن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية وهي الزمالك وبيراميدز والمصري من قيد لاعبيها قبل 31 من نفس الشهر.

والأهلي أرسل خطاباً لاتحاد الكرة أمس وطلب فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لنا لاستكمال إجراءات قيد القائمة الرئيسية للنادي الأهلي وبالتالي قيدها في القائمة الأساسية في الاتحاد الأفريقي، موافاتنا بخطاب تسجيل اسم النادي الأهلي من ضمن الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تم ذكرها.