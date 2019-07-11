نتيجة مباراة الأهلي ونيوبورت الإسباني اليوم الخميس 11-7- 2019 في إسبانيا

انطلقت منذ قليل المباراة الودية الثانية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكره بألمانيا بأسبانيا والتي يخوضها أمام نظيره نيوبورت كاونتي الإسباني، تلك المباراة التي يخوضها الفريق ضمن معسكر النادي للتأهيل للموسم الجديد، وانطلقت المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب بيناتار أرينا، ونقدم لكم متابعينا الكرام متابعة لأحداث المباراة كما نقدم لكم كافة الأخبار الرياضية التي تخص النادي الأهلي المصري والأندية العربية وكفة البطولات العربية والعالمية عبر موقعنا عرب فور نيوز.

نتيجة مباراة الأهلي الآن:

ويتابع الملايين من عشاق ومحبوا النادي الأهلي نتيحة مباراة الأهلي اليوم أمام نيوبورت الإسباني للإطمئنان على مستوى آداء الفريق استعدادا لخوض مؤجلات الفريق في الدوري المصري الممتاز ولقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

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مباراة الأهلي ونيوبورت الإسباني اليوم

تعتبر قناة النادي الأهلي القناة الوحيدة التي تبث أحداث المباراة التي انطلقت منذ السادسة والنصف مساءا، عبر القمر الصناعي نايل سات، ويمكنكم أيضا متابعينا الكرام ضبط تردد قناة الأهلي لمتابعة أحداث المباراة والتعرف على نتيجة مباراة الاهلي اليوم، ويمكنكم ضبط تردد قناة الأهلي Al Ahly TVمن خلال الترددات الأتية:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز

النايل سات 12341 27500

النايل سات 12340 27500

النايل سات 12342 27500

نتيجة مباراة الأهلي ونيوبورت الآن

انطلقت المباراة بالتشكيل الذي أعلنه المدير الفني للنادي الأهلي الأوروجوياني مارتن لاسارتي لمواجهة نيو بورت كاونتي الإنجليزي الودية، في ثاني إستعدادات الفريق الأحمر بالمعسكر الخارجي بإسبانيا، والذي ضمن كلا من: