نتيجة مباراة الأهلي ونيوبورت كاونتي الإسباني اليوم.. الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة...

نتيجة موعد مباراة الأهلي ونيوبورت كاونتي، حيث تتجه أنظار عشاق ومحبوا اللقلعة الحمراء صوب إسابناوذلك لمتابعة الشياطين الحمر في المباراة الودية التي تجمع الفريق بفريق نيوبورت كاونتي الويلزي والتي من المقرر لها أن تنطلق مساء يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2019 على الأراضي الإسبانية، ضمن تحضيرات كلاً الفريقين استعداداً للموسم المقبل.

وبعد خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية عادت مبارايات قطبي الكرة المصرية تعود للسيطرة على الساحة الرياضية المصرية، ومن خلال السطور التالية نوضح لكم متابعينا الكرام موعد مباراة الأهلي ونيوبورت كاونتي، والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونيوبورت كاونتي.

موعد مباراة الأهلي ونيوبورت كاونتي:

من المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته مع نيوبورت كاونتي، مساء يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2019 وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبين وتقام المباراة على أرضية ملعب بيناتار أرينا في مدينة سان بيدرو بإسبانيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونيوبورت كاونتي:

من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ونيوبورت كاونتي بشكل حصري عبر قناة الأهلي والتي يتم بثها بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات.

Advertisements

من المتوقع أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته اليوم أمام نيوبورت كاونتي الإسباني بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى علي لطفي خط الدفاع علي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعة وأحمد فتحي خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي وصالح جمعة وحسين الشحات خط الهجوم وليد أزارو

مباراة الأهلي ونيوبورت كاونتي اليوم:

وتعتبر مباراة النادي الأهلي مع نظيره الأسباني هيه المباراة الثانية ضمن مباريات معسكر الإعداد الخارجى فى إسبانيا، للفريق الأحمر، بعد أن حقق لاعبوا الفريق فوزًا كبيرا في المباراة الأولى من مباريات المعسكر على حساب فريق سوكر سمارت الإسبانى بـ9 أهداف نظيفة، فى المباراة الودية التى أقيمت على ارضية ملعب لافينكا بمدينة اليكانتى.

نتيجة مباراة الأهلي ونيوبورت الإسباني اليوم:

انطلقت أحداث المباراة في السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب بيناتار أرينا، ونتابع معكم أحداث المباراة.