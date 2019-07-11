بالصور.. توافد جمهور الجزائر على استاد السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:

توافد المئات من مشجعي محاربي الصحراء على استاد السويس، بعد الخامسة من مساء اليوم الخميس، عقب انكسار حرارة الشمس، وتحركوا من أماكن تمركزهم بحديقة الشهداء والمقاهي بحي السويس في مجموعات تردد أغاني حماسية باللهجة الجزائرية، لتشجيع منخب بلادهم.

ويلتقى منتخب الجزائر في السادسة مساء اليوم بمنتخب كوت ديفوار على ملعب استاد السويس الرياضي، في إطار دور الثمانية بطولة الأمم الأفريقية.

وتوقع مشجعي الأخضر أن تنتهي المباراة 2 صفر لصالح منتخب بلادهم، آملين في صعوده للدور النهائي والفوز بكأس البطولة في النسخة الحالية.

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ورفع المشجعين علم الجزائر، واصطفوا طوابير في مشهد حضاري أمام بوابات استاد السويس، بينما ألهمت مجموعة من الشباب الجزائري حماس المشجعين عقب وصولهم مرددين أغان فلكلورية لمؤازرة منتخبهم.

وشهد منفذ الاستاد بمدرجات الثالثة شمال تواجد طوابير للمشجعين المصريين، لمؤازرة النادي الأخضر، خاصة أبناء السويس الذين حضروا لتشجيع لاعبي الدولة العربية الشقيقة.

وكثفت مديرية أمن السويس من أعمال التأمين بمحيط الاستاد قبل المباراة وأغلقت الطريق المؤدي إليه، مع فتح محاور مرورية للتحرك في شوارع المدينة الفرعية.