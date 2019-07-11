محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة كوت ديفوار ونظيره الجزائر في السادسة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس أمم أفريقيا. ومن جانبه أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر تشكيله كالتالي: حراسة المرمى: رايس مبولحي خط الدفاع: رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - يوسف عطال خط الوسط: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - يوسف بلايلي - رياض محرز - سفيان فيجولي. خط الهجوم: بغداد بونجاح وجاء تشكيل كوت ديفوار كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: سلفي جبوهو خط الدفاع: مامادو باجايوكو - إسماعيل تراوري - ويلفريد كانون - وونلو كوليبالي. خط الوسط: ماكس جراديل - إبراهيم سنجاري - سيري دي - فرانك كيسي خط الهجوم: ويلفريد زاها - جوناثان كودجيا. وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته: انطلاق المباراة: وفي الدقيقة 5 جاءت الخطورة الأولى من منتخب كوت ديفوار بتسديدة لسيري دي من حدود منطقة الجزاء بطريقة "R2" اترطمت بالقائم الأيمن. وفي الدقيقة 8: تلاعب ويلفيرد زاها بدفاع الجزائر قبل أن يمرر عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن لا يقابلها أحد من كوت ديفوار.

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كانت هذه تفاصيل خبر مباشر.. كوت ديفوار 1- 1 الجزائر.. بونجاح يُهدر ركلة جزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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