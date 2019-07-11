تقرير.. شوكويزي.. نسر نيجيري جديد يحلق في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

على الرغم أنه لم يتجاوز العشرين من عمره، إلا أن النيجيري صامويل شوكويزي نجح في فرض نفسه ضمن أبرز نجوم بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

شوكويزي حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا التي جمعتهما في إطار منافسات دور الـ16، ووضع قدمي فريقه في الدور ربع النهائي بعد تسجيل هدف فوز النسور الخضراء.

جناح فياريال الإسباني، لفت أنظار الألماني جيرنوت روهر، المدير الفني لنيجيريا بأدائه المميز، ليقرر استدعائه لينضم إلى قائمة منتخب نيجيريا في بطولة الكان.

صاحب الـ20 عامًا بدأ مشواره الكروي بالالتحاق بأكاديمية دياموند النيجيرية ومنها انتقل إلى صفوف فريق فياريال تحت 19 عامًا.

Advertisements

فرضت موهبته الكروية نفسها على الفريق ولمع اسمه بين زملائه حتى تم تصعيده للعب في صفوف فياريال "ب" استمر معهم لمدة 4 أشهر ثم سرعان ما تمت الاستعانة بخدماته في صفوف الفريق الأول.

الظهور الأول لشوكويزي بقميص الفريق الأول كانت في العشرين من سبتمبر 2018 بدور المجموعات للدوري الأوروبي أمام رينجرز الأسكتلندي، بينما شهدت شباك رايو فاليكانو أول أهداف صاحب الـ20 عامًا في الجولة الـ12 بالليجا.

"خليفة آريين روبين" كما يشبهه البعض نظرًا لسرعته الفائقة ومهاراته، شارك في تتويج منتخب نيجيريا بكأس العالم تحت 17 سنة، حيث سجل 3 أهداف بالبطولة، منهم هدف بعد 25 ثانية فقط خلال الانتصار (5-1) على تشيلي، ليحصل على الحذاء البرونزي في البطولة.

تسبب تألق صاحب الـ20 عامًا في أزمة بين ناديه ومنتخب بلاده بعدما اشترط النادي الإسباني مشاركة اللاعب في إحدى البطولتين (كأس العالم مع منتخب الشباب- أمم أفريقيا مع المنتخب الأول) حفاظاً عليه من الإجهاد والإصابات، وتعهد روهر وقتها بحل الأزمة وبالفعل لم يشارك النيجيري في بطولة كأس العالم للشباب ليتم استدعائه في قائمة الكان.

أولى مبارياته الدولية مع المنتخب الأول لنيجيريا كانت في نوفمبر الماضي ضد أوغندا في مباراة ودية دولية انتهت بالتعادل السلبي، أما الظهور الرسمي كان أمام بوروندي في دور المجموعات لبطولة الكان المقامة حاليًا في مصر.