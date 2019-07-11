حارس جولدي لمصراوي: ماني متواضع.. كوليبالي بارع وجوميس مميز لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
تحدث شهاب شيبو حارس مرمى نادي جولدي والمنضم حديثًا لتدريبات المنتخب السنغالي عن تواضع ساديو ماني، براعة كاليدو كوليبالي والتصدي لركلات الجزاء.
وتعرض إدوار مندي حارس مرمى السنغال الأساسي للإصابة ولم يستطع استكمال المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر ليتم استدعاء المصري شيبو للمشاركة في تدريبات السنغال.
وخلال تصريحات خاصة لمصراوي قال شيبو: "لاعبو منتخب السنغال يرغبون في الفوز بالبطولة خاصة بعد خروج منتخب مصر وهذا هدفهم".
وبسؤاله عن ماني لاعب ليفربول قال: "ساديو لاعب مميز ومحترف بما تحمله الكلمة من معنى، يتعامل مع الجميع في المعسكر بشكل أكثر من جيد ومتواضع".
وأضاف: "قبل مباراة المنتخب السنغالي وبنين التي أقيمت أمس وانتهت بفوز السنغال وتأهل لنصف نهائي امم افريقيا كانت هناك فقرة لركلات الترجيح وشاركت بها، ونجحت في التصدي لركلة جزاء ماني".
وواصل حارس مرمى جولدي تصريحاته قائلًا: "كاليدو كوليبالى أفضل من يسدد ركلات جزاء في المنتخب السنغالي، لم نستطع الصمود أمامه".
وأكمل: "ألفريد جوميس حارس مرمى المنتخب السنغالي جيد جدًا، يمتاز ببناء الهجمة من الخلف ويلعب بقدميه بشكل جيد، أن الخطأ الذي ارتكبه في مباراة بنين لا يقلل منه كحارس مطلقًا".
وأنهى تصريحات قائلا:" أنه تلقى عرض من احد أندية الدوري المالديفي ولكن لم يستطيع السفر بسبب انضمامه لمعسكر السنغال".
جدير بالذكر أن السنغال تأهلت غلى نصف نهائي الكان، وتنتظر الفائز من مباراة تونس وبنين.
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