4 أمور تدفع ريال مدريد لعدم ضم بوغبا

يرفض زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فكرة التنازل عن ضم لاعب الوسط افرنسي بول بوغبا هذا الصيف.

زيدان أخبر فلورنتينو بيريز أنه يريد بوغبا ويرفض فكرة ضم كريستيان ايركسين أو فان دي بيك وهو ما دفع إدارة النادي الأبيض الإسباني للتفاوض بالفعل من أجل ضم اللاعب في الوقت الحالي.

وينتظر حدوث العديد من الخلافات في ريال مدريد مع وصول بول بوغبا للنادي الأبيض الإسباني، إليكم أبرزها:

1/ مشكلة الرواتب:

وصول ايدين هازارد لريال مدريد جعل اللاعب البلجيكي صاحب أعلى راتب في النادي متفوقا على القائد سيرخيو راموس والجناح الويلزي غاريث بيل.

وقالت صحيفة “إيفننغ ستاندارد” إن راتب هازارد الأسبوعي تضاعف من 200 ألف جنيه إسترليني (225 مليون يورو) إلى 400 ألف جنيه إسترليني (450 ألف يورو)، مما يعني أن النجم البلجيكي سيتقاضى قرابة 22 مليون يورو سنويا.

بيل يتقاضى راتبا قدره 17 مليون يورو سنويا، وخلفه القائد سيرخيو راموس براتب 12 مليون يورو، متساويا مع الألماني توني كروس.

وتشير التقارير أن بول بوغبا ينوي تخفيض راتبه للقدوم لريال مدريد لكن هذا الأمر لن يقبله رايولا الذي لن يتوقف عن المطالبة براتب كبير للاعب الفرنسي في الفترة المقبلة.

2/ أزمة ركلات الجزاء:

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لم يصل إيدين هازارد بعد إلى ريال مدريد لكن النقاد توقعوا أزمة منتظرة بينه وبين القائد سيرخيو راموس بسبب تحديد منفذ ركلات الجزاء في صفوف ريال مدريد بالموسم المقبل.

ويعد بول بوغبا هو الآخر المسؤول عن تنفيذ ركلات الجزاء في يونايتد مثله مثل هازارد في تشيلسي وهو ما سيخلق الكثير من الخلافات للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان لاسيما أن الثنائي سيرخيو راموس وكريم بنزيمة أبدعوا في تلك المهمة في الموسم الماضي ولم يهدر أي منهما ركلات جزاء.

3/ من يدفع ثمن وصول بوغبا؟

من المؤكد ان زين الدين زيدان سوف يخسر لاعبا من بين الثلاثي المفضل لديه دائما مع وصول بول بوغبا اللاعب المنتظر أن يصبح لاعب أساسي مع دفع قرابة 150 مليون يور من أجله.

لوكا مودريتش أو توني كرس أو كاسيميرو لاعبا من الثلاثي سيتحول لدكة البدلاء مما قد يدفعه للتفكير في الرحيل في يناير المقبل بسبب تجاهل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وهو الأمر الناتج من وصول بول بوغبا وذلك رغم اقتراب رحيل الثلاثي ماركوس لورينتي وداني سيبايوس وماتيو كوفاسيتش بسبب وصول بوغبا المنتظر للنادي الأبيض الإسباني.

4/ نعم بوغبا تساوي لا مبابي:

دفع 150 مليون يورو في ضم بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية سوف ترفع ما دفعه ريال مدريد في الصيف الحالي لقرابة 460 مليون يورو مما يعني صعوبة ضم لاعبين جدد بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

ومع وصول بوغبا سوف يرمي عشاق النادي الأبيض الإسباني المنديل مع التأكد من عدم تفكير إدارة النادي في ضم لاعبين جدد خاصة أسماء بحجم كيليان مبابي.