انتقالات مرتقبة في سوق الانتقالات الحالية

ظفر نادي برشلونة بخدمات الشاب فرانكي دي يونغ من صفوف أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو بينما أنفق فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد 303 مليون يورو لضم الخماسي رودريغو غوس وايدير ميليتاو وايدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي لكن مازالت الكثير من الصفقات المجنونة المنتظرة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الصيف الساخن سوف يستمر بانتقال جواو فيليكس لصفوف أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو بينما لن يدفع يوفنتوس يورو واحد لضم أدريان رابيوت في صفقة انتقال حر وسوف يعقد برشلونة صفقة تبادلية على مستوى الحراسة مع فالنسيا ينتقل من خلالها ياسبر سيليسين لملعب ميستايا مقابل ذهاب الحارس نيتو لكامب نو.

نقدم لكم 4 انتقالات كبرى يجب أن ينتظرها العالم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية:

1/ بول بوغبا:

يرفض مانشستر يونايتد في الوقت الحالي فكرة رحيل بوغبا عن صفوفه لكن اللاعب يخطط للتمرد على ناديه وعدم حضور فترة التحضير للموسم الجديد للضغط من أجل الذهاب لسانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويصر زيدان على ضم بوغبا ويرفض أفكار بقيمة كريستيان ايركسين وتانغي ندومبيلي ودوني فان دي بيك بينما يحارب ماوريسيو ساري في يوفنتوس من أجل عودة اللاعب الفرنسي لتورينو من جديد في الصيف الحالي.

وتشير التقارير لرغبة مانشستر يونايتد في الحصول على 180 مليون يورو في حال رحيل اللاعب عن صفوفه هذا الصيف.

2/ نيمار:

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صفقة كبرى محتملة هذا الصيف في ظل ترحيب ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بفكرة رحيله ورغبة برشلونة في ضم اللاعب مع امكانية دخول ريال مدريد بشكل قوي في المعركة.

النادي الباريسي دفع 222 مليون يورو في صيف 2017 من أجل ضم نيمار إلى صفوفه ولن يقبل بمبلغ أقل من أجل رحيله بينما يأمل برشلونة في ضم اللاعب من خلال صفقة تبادلية.

3/ أنتوان غريزمان:

الفرنسي الدولي أعلن رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد في الصيف الحالي مع كسر عقده بمقابل يبلغ 120 مليون يورو.

وتشير التقارير المقربة من اللاعب أن برشلونة ينتظر الأول من شهر يوليو المقبل من أجل حسم التعاقد مع غريزمان وذلك رغم نفي جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة المفاوضات من أجل ضم اللاعب خوفا من شكوى أتلتيكو مدريد ضد النادي الكتالوني.

4/ فيليب كوتينيو:

دفع برشلونة قرابة 145 مليون يورو من أجل ضم اللاعب البرازيلي لكنه تلقى صدمة من العيار الثقيل بسبب ظهوره بشكل مخيب للأمال في الموسم الماضي مما دفع ادارة جوزيب ماريا بارتوميو لتسويق اللاعب هذا الصيف.

العديد من الاندية تطمح في فكرة ضم اللاعب على سبيل المثال مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وتشيلسي بينما لن يوافق برشلونة على رحيله بأقل من 120 مليون يورو.